بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

أعلن تور ورينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنه يقود جهودًا لتهدئة الأوضاع في نابلس وجنين في الضفة الغربية على خلفية التوتر المتصاعد مع إسرائيل.

وقال، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه عقد اجتماعات بناءة، أمس السبت، في نابلس وجنين، مع شخصيات سياسية ومحلية مهمة في المنطقتين وخاصة مخيم جنين للاجئين.

وأوضح أن الاجتماعات بحثت الوضع الأمني المتدهور وكيفية استعادة الهدوء وإعادة الأمل بحل سياسي، مشددًا على ضرورة تخفيف التوترات والتركيز على خطوات ملموسة ودائمة من شأنها تحسين الوضع.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر الأمني حيث تتصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية، بينما رفعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب في صفوف قواتها.