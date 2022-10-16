«الرعاية الصحية» تقدم 500 ألف خدمة طبية بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية من خلال مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، أول مستشفى رمد حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، وذلك منذ بدء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في يوليو 2019، وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تم تقديم أكثر من 280 ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية بمستشفى الرمد، والتي تضم عيادات «الرمد العام، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، الليزر علاجي، تجميلي أرجون ليزر، باج ليزر، عيادة الجلوكوما، التجميل، الحول، باطنة للفحص ما قبل إجراء العمليات، التخدير للفحص ما قبل إجراء العمليات».

- فحص 25 ألف حالة رمد طارئة

وتابع البيان: تعمل عيادة الطوارئ بمستشفى الرمد بورسعيد على مدار 24 ساعة، وقدمت أكثر من 25 ألف حالة رمد طارئة، كما يستقبل المستشفى كافة الإحالات من المراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، للكشف عن أمراض العيون، وتقدم الفحوصات التشخيصية والدورية الخاصة بالرمد بأعلى معايير الجودة العالمية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، وتشمل: قياس ضغط العين، قياس حدة الإبصار والنظر، سمك القرنية، فحص قاع عين، مقاس العدسة، مجال الإبصار، وغيرها من الفحوصات المعملية والتشخيصية التي تخطت 270 ألف فحص لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

- إجراء 12 ألف عملية جراحية بمستشفى الرمد

وأشار البيان إلى إجراء 12 ألف عملية جراحية بمستشفى الرمد، منذ بدء انطلاق المنظومة، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، وذلك على يد فريق من أمهر الأطباء والاستشاريين، وبمعاونة فرق تمريضية متميزة ومدربة على أعلى مستوى، ومن أبرز العمليات التى يتم إجراؤها بالمستشفى: إزالة مياه بيضاء بتقنية "فاكو" وزرع عدسة، زرع وترقيع القرنية، عمليات الشبكية من «علاج انفصال الشبكية، غسيل واستئصال الجسم الزجاجى، وإزالة زيت سيليكون»، عمليات الحقن للمواد الكيميائية للعين لتحسين الإبصار «إيليا- أوزرديكس- لوسينتس»، إصلاح الحول «الوحشى، والعضلة المائلة، والعضلة المستقيمة»، تجميل العيون من «إزالة أكياس دهنية متعددة، إزالة الأورام البسيطة».

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جودة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، مضيفًا أنه يعد مستشفى الرمد الأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية، حيث تخطى عدد عمليات زراعة القرنية 170 عملية، لافتًا إلى أن المستشفى يضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية الـOCT، وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة كله.