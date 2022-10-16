تأجيل محاكمة هبة قطب في «إهانة الرجل المصري»

قررت محكمة جنح الدقي تأجيل محاكمة الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، اعتبرها البعض «إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعد على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر»، حسب وصف مقيم الدعوى المحامي أشرف ناجى في دعواه، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للاختصاص الرقمي.

وقالت هبة قطب في تصريحاتها: «إن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنوناً على زوجته فإنها ستتغير عليه»، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

وأضافت: «الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا».