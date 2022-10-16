الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة شاب أصاب صديقه بعاهة مستديمة

حبس متهم
حبس متهم
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد إعادة محاكمة شاب بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل، بسبب مبلغ ألف جنيه اقترضها المتهم من المجنى عليه، ورفض رد المبلغ.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة المتهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، إلا أن المتهم أعاد إجراءات المحاكمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن المتهم تعرف على المجنى عليه، ونشأت بينهما علاقة صداقة، حيث طلب المتهم من صديقه، إقراضه مبلغ ألف جنيه وأخذ المبلغ منه، وعندما طالبه المجنى عليه برد المبلغ رفض وظل يماطله حتى استدرج المتهم الضحية وطلب منه مقابلته عند صديقه في شقة بمنطقة قصر النيل، وعندما وصل المجنى عليه تعدى عليه المتهم وحمله وأسقطه على الأرض، مما أدى الى إصابة المجنى عليه بكسور مضاعفة في القدم، لتأمر النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي الذى أثبت أن الإصابة عاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل والحركة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

شاب عاهة مستديمة مبلغ ألف جنيه السجن 10 سنوات علاقة صداقة

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وائل لطفي

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