الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على ربة منزل قتلت طفليها الرضيعين بالشرقية

حبس سيدة
حبس سيدة
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تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، حكمها على ربة منزل، لاتهامها بوضع السم لطفليها الرضع وقتلهما بدائرة مركز الحسينية. 

كانت قد قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمة للمفتي وقررت تجديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 10812 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم 799 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة قمر خ أ ر، 18 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها في يوم 1 أبريل الماضي، بدائرة مركز الحسينية، قتلت المجنى عليهما نجليها الطفلتين مكة، مليكة مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحاهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق ربة منزل مركز الحسينية الصفة التشريحية مادة سامة

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وائل لطفي

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