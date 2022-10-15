تعرف على نتائج منافسات اليوم ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

انتهت مساء اليوم منافسات التارجت سبرنت فرق مختلط شباب ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت منافسات اليوم السبت، بمسابقة مسدس ضغط هواء 10 أمتار، ثم مسابقة مسدس سريع 25 متراً وبعدها نهائيات البندقية 3 أوضاع 50 متراً.

كما أقيمت نهائيات مسابقة المسدس 25 متراً، واختتمت المنافسات بمسابقة 25 متر مسدس مختلط.

وجاءت النتائج كالتالي

حقق شباب منتخب بريطانيا الميدالية الذهبية في التارجت سبرنت فرق مختلط شباب فيما أحرز منتخب إيطاليا الميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية لمنتخب إيطاليا.

وفي نهائي منافسات 10 متر مسدس رجال حقق الصيني ليو كان يو الميدالية الذهبية وأحرز مواطنه زاهنج يافان الميدالية الفضية فيما حقق الأوكراني كريستوف بافلو الميدالية البرونزية.

وفي نهائي منافسات 25 متر مسدس شابات أحرزت الهندية سينجاها ايشا ذهبية المركز الأول بينما حققت الصينية فينج سيكيان الميدالية الفضية وخطفت المجرية جاكو مريام الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى منافسات 25 متر مسدس شباب نجحت الهندي سيدهو اودايفيز في إحراز الميدالية الذهبية وحقق الإيطالي فاليريو ماتيو الميدالية الفضية فيما كانت البرونزية من نصيب الصيني ليو يانجبان.

وفي منافسات نهائي 50 متر بندقية 3 أوضاع شباب، حقق الصيني دو لينشو الميدالية الذهبية وأحرز الصربي إيفانوفيتش الميدالية الفضية وذهبت البرونزية للأمريكي ليك جريفين.