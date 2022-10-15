إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من منزل قديم فى الشرقية

انهار جزء من منزل في منطقة قسم النظام بمدينة الزقازيق في الشرقية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل في منطقة قسم النظام التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق.

وكشفت التحريات الأولية وقوع حادث انهيار بجزء من منزل ملك عائلة أبوكريم بمنطقة 55 شارع النايب، من المنازل القديمة الآيلة للسقوط في ناحية حارة عبدالعزيز في منطقة قسم النظام التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق، وتمكن رجال الإنقاذ بقسم الحماية المدنية من إنقاذ سيدة بداخل المنزل.