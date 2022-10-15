السبت 15 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من منزل قديم فى الشرقية

انهيار
انهيار
ads

انهار جزء من منزل في منطقة قسم النظام بمدينة الزقازيق في الشرقية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل في منطقة قسم النظام التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق.

وكشفت التحريات الأولية وقوع حادث انهيار بجزء من منزل ملك عائلة أبوكريم بمنطقة 55 شارع النايب، من المنازل القديمة الآيلة للسقوط في ناحية حارة عبدالعزيز في منطقة قسم النظام التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق، وتمكن رجال الإنقاذ بقسم الحماية المدنية من إنقاذ سيدة بداخل المنزل.

منزل محافظة الشرقية إصابات اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية شرطة أول الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 فى مصر دون مصنعية

قناة مجانية تعرض مبارة الأهلى والاتحاد المنستيري في دورى أبطال إفريقيا

المشاط تشارك في إطلاق كتاب «تقييم أجندة النمو الشامل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

صحيفة هندية تكشف تفاصيل زيارة جايشنكر لمصر

ليندا عبداللطيف تنضم لـ«القاهرة» الإخبارية

رئيس الرعاية الصحية: نمتلك الإمكانات لتقديم أفضل خدمة لمنتفعى التأمين الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة.. يقود منظومة التنمية والتحدي.. يستشرف المستقبل بهدوء

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «٢-٢»

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

نتنياهو والاتفاق

د. بهي الدين مرسي

وهم كمال الأجسام.. وتصحيح المفاهيم

د.كريمة الحفناوى

الشباب.. وقضية التغيرات المناخية فى الحوار الوطنى

ماجد حبته

درع السماء

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

صور

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

هوكشتاين: لم تحصل إسرائيل أو لبنان على كل ما تريد فى مفاوضات ترسيم الحدود

«المحامين العرب» يدين ‏الاعتداءات الإسرائيلية ويندد بالصمت الدولى حيال التصعيد

إطلاق نار على مستوطنة إسرائيلية شمال رام الله وحراس المستوطنة يقتلون المنفذ