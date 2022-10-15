السبت 15 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى بعد سقوطها بمنزلها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أصيبت النجمة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبي، وذلك بعدما انزلقت قدمها في منزلها، ونقلت إلى المستشفى، وبعد عمل الأشعات تأكد إصابة النجمة الكبيرة بالرباط الصليبي.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب ظهرت مؤخرًا فى برنامج صاحبة السعادة، وقال إنها اكتشفت أن الناس يحبونها، ولا يريدون لها السوء أو أن تقع في الأخطاء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يذاع على قناة «dmc»: «اكتشفت أن الناس بتحبني ومتحبش تشوفني أغلط، والغلط كان جزء من شخصيتي المستهترة، مش كل حاجة ممكن تتقال، ولو أنا حافظت على اتزاني هبقى أسعد واحدة؛ لأنهم هيبقوا سعداء بيا».

وقالت: «أنا شجاعة جدًا، لكن جبانة قصاد حاجات معينة، خصوصًا لما أحس بخطر على بناتي، وندمانة على الطيبة والثقة في ناس مكنوش يستاهلوا الأمان اللي أديتهلهم».

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