تركيا.. مقتل 22 عاملا فى انفجار بمنجم فحم والظلام يعرقل جهود الإنقاذ

لقى ما لا يقل عن 22 عاملا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 في انفجار وقع الجمعة بمنجم فحم في شمال غرب تركيا، بينما لا يزال عشرات من العمال عالقين على عمق يناهز 300 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الانفجار الذي وقع في منجم بمدينة أماسرا الساحلية المطلة على البحر الأسود عند الساعة 18,15 بالتوقيت المحلي، أسفر عن مقتل 14 عاملا على الأقل، لاحقا صراح بارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الى 22، وفق فرانس برس.

وأوضح صويلو أن 28 عاملا إما تمكنوا من الزحف بمفردهم إلى خارج المنجم أو انتشلتهم عناصر الإنقاذ.

وقال الوزير للصحفيين بعد توجهه على وجه السرعة إلى أماسرا "نواجه وضعا مؤسفا للغاية".

وتعمل فرق الإنقاذ مساء الجمعة على إنقاذ 49 عاملا عالقين في الأنفاق على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت مستوى سطح البحر، وفق المسؤول.

أما نقابة عمال المناجم التركية "مادن-آي إس" فقدرت عدد العالقين في النفق بـ35 عاملا.

من جهتها، قالت نورتاج أرسلان حاكمة محافظة بارتين التي تتبعها مدينة أماسرا "جهود الإنقاذ متواصلة".

وأكدت أن فريقا من أكثر من 70 عنصر إنقاذ تمكن من الوصول إلى نقطة على عمق 250 مترا تقريبا.

ولم يتضح على الفور ما إذا سيتسنى لعناصر الإنقاذ الاقتراب أكثر من العمال العالقين.

وبثّت وسائل إعلام تركية صورا من مدخل المنجم تظهر فرق الإنقاذ والفرق الطبية وكذلك أفراد عائلات عمال المناجم العالقين والدموع تملأ أعين العديد منهم.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن نقابة "مادن-آي إس" أن الانفجار سببه تراكم غاز الميثان.

لكن مسؤولين آخرين قالوا "إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث".

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا عبر "تويتر"، أن أحد المحولات المعطوبة هو سبب الانفجار لكنها تراجعت عن هذا التصريح في وقت لاحق.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.