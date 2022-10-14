حبس متهمين باستغلال الأطفال فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيق

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قرارًا يقضي بحبس متهمين 4 أيام على ذمة اتهامهما باستغلال الأطفال في التسول.

كما كلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بإيداع الأطفال المجنى عليهم أحد دور الرعاية الاجتماعية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية") باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر عليهم مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما عدد (2) من المجنى عليهم بسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.