الجمعة 14 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين باستغلال الأطفال فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس
حبس
ads

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قرارًا يقضي بحبس متهمين 4 أيام على ذمة اتهامهما باستغلال الأطفال في التسول.

كما كلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بإيداع الأطفال المجنى عليهم أحد دور الرعاية الاجتماعية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية") باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر عليهم مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما عدد (2) من المجنى عليهم بسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

4 أيام على ذمة التحقيقات استغلال الأطفال في التسول التنسيق مع الجهات المعنية التحريات حول الواقعة الشرطة المتخصصة بولاق الدكرور بالجيزة جهود أجهزة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس السيسى.. أهداف تعديلات قانون هيئة جودة التعليم والاعتماد

300 مليون دولار صادرات مصر من المكملات الغذائية العام الماضى

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع فى الهرم

حبس متهمين باستغلال الأطفال فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيق

واشنطن تحث الداعمين على إنشاء نظام دفاع جوى متعدد المستويات لأوكرانيا

تراس تعلن تراجع الحكومة البريطانية عن خطتها لزيادة ضرائب الشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى.. وجولات استفزازية للمستوطنين على أبوابه

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان