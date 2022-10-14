غدا.. «التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من غدا السبت صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى، وذلك من ماكينات الصرف الآلى

.وكانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.