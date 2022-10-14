الجمعة 14 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا.. «التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ads

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من غدا السبت صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى، وذلك من ماكينات الصرف الآلى

.وكانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

فى ذكرى رحيله.. رحلة فاروق شوشة فى الإبداع والشعر والفن

عيار 21 يسجل ارتفاعا جديدا.. أسعار الذهب اليوم 14-10-2022 فى مصر

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

موعد مباراة الزمالك وفلامبو فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-10-2022 فى البنوك المصرية

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع