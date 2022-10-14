أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-10-2022 فى البنوك المصرية

تباينـت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه، واتجهت أغلب العملات الى الاستقرار مع توقف حركة التداول في البنوك المصرية التي تحصل على إجازة يومي الجمعة والسبت، ومعهم تتجه أغلب أسعار العملات إلى الاستقرار عند مستوياتها التي حققتها قبل الإجازة الإسبوعية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكى​ 19.6331 جنيه مصري 19.7083 جنيه مصري سعر اليورو​ 19.1246 جنيه مصري 19.2058 جنيه مصري سعر الجنيه الإسترلينى​ 22.1343 جنيه مصري 22.2211 جنيه مصري سعر الفرنك السويسرى​ 19.6527 جنيه مصري 19.7300 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.3813 جنيه مصري 13.4354 جنيه مصري سعر اليوان الصينى​ 2.7329 جنيه مصري 2.7449 جنيه مصري سعر الدولار الاسترالي 12.1137جنيه مصري 12.4027 جنيه مصري سعر الفرنك السويسري 19.4858جنيه مصري 19.7671 جنيه مصري سعر الكرونا السويدية 1.7103 جنيه مصري 1.7499 جنيه مصري

أسعار العملات العربية مقابل سعر الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، حيث جاءت أسعار العملات العربية كالتالي:

العملة شراء بيع سعر الريال السعودى​ 5.2229 جنيه مصري 5.2444 جنيه مصري سعر الدينار الكويتى​ 63.2896 جنيه مصري 63.5527 جنيه مصري سعر الدرهم الاماراتى​ 5.3451 جنيه مصري 5.3659 جنيه مصري سعر الدينار البحريني 50.7235 جنيه مصري 52.2267 جنيه مصري سعر الريال العماني 49.8223 جنيه مصري 51.1429 جنيه مصري سعر الريال القطري 5.0333 جنيه مصري 5.4064 جنيه مصري سعر الدينار الأردني 27.3018 جنيه مصري 27.7715 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الكندي وبلغ سعره 1.3061.

ارتفع سعر الفرنك السويسري أمام الدولار وبلغ سعره 0.9131.

تراجع سعر يوان إلى 6.8409.

تراجع سعر اليورو أمام الدولار وسجل سعر 1.1832.

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني وبلغ 1.3287.

تراجع سعر الين إلى 106.2000.