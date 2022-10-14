الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-10-2022 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تباينـت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه، واتجهت أغلب العملات الى الاستقرار مع توقف حركة التداول في البنوك المصرية التي تحصل على إجازة يومي الجمعة والسبت، ومعهم تتجه أغلب أسعار العملات إلى الاستقرار عند مستوياتها التي حققتها قبل الإجازة الإسبوعية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملة     شراء   بيع
سعر الدولار الأمريكى​19.6331 جنيه مصري19.7083 جنيه مصري
سعر اليورو​19.1246 جنيه مصري19.2058 جنيه مصري
سعر الجنيه الإسترلينى​22.1343 جنيه مصري22.2211 جنيه مصري
سعر الفرنك السويسرى​19.6527 جنيه مصري19.7300 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.3813 جنيه مصري13.4354 جنيه مصري
سعر اليوان الصينى​2.7329 جنيه مصري2.7449 جنيه مصري
سعر الدولار الاسترالي12.1137جنيه مصري12.4027 جنيه مصري
سعر الفرنك السويسري19.4858جنيه مصري19.7671 جنيه مصري
سعر الكرونا السويدية1.7103 جنيه مصري1.7499 جنيه مصري

 

 

 

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أسعار العملات العربية مقابل سعر الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، حيث جاءت أسعار العملات العربية كالتالي: 

العملة شراء بيع 
سعر الريال السعودى​5.2229 جنيه مصري 5.2444 جنيه مصري
سعر الدينار الكويتى​63.2896 جنيه مصري63.5527 جنيه مصري
سعر الدرهم الاماراتى​5.3451 جنيه مصري5.3659 جنيه مصري
سعر الدينار البحريني 50.7235 جنيه مصري52.2267 جنيه مصري
سعر الريال العماني 49.8223  جنيه مصري51.1429 جنيه مصري
سعر الريال القطري 5.0333 جنيه مصري5.4064 جنيه مصري
سعر الدينار الأردني 27.3018 جنيه مصري27.7715 جنيه مصري

 

 

أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الدولار 

تراجع سعر الدولار الكندي وبلغ سعره  1.3061.

ارتفع  سعر الفرنك السويسري أمام الدولار وبلغ سعره  0.9131.

تراجع سعر يوان إلى  6.8409.

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تراجع سعر اليورو أمام الدولار وسجل سعر  1.1832. 

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني وبلغ  1.3287. 

تراجع سعر الين إلى  106.2000.

العملات الدولار البنوك البنوك المصرية الريال السعودى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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