الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: مصر شهدت العديد من الإنجازات الزراعية فى عهد السيسى

وزير الزراعة
وزير الزراعة
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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت العديد من الإنجازات في مجال الزراعة، لافتًا إلى المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جاء ذلك في لقاء عقده وزير الزراعة مع عدد من القيادات المصرية العاملة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الدورة الخمسين للأمن الغذائي العالمي بالعاصمة الإيطالية روما.

وناقش «القصير» مع المصريين العاملين في "الفاو" كيفية الاستفادة من خبراتهم ونقل التجارب الناجحة إلى قطاع الزراعة في مصر، خاصة فيما يتعلق بمجال التأمين على المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك التغلب على مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية الصغيرة.

من جانبهم، أعرب المصريون العاملون في "الفاو" عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يحدث لأول مرة مع وزير زراعة مصري، وأبدوا استعدادهم للتعاون وتقديم خبراتهم الدولية المختلفة لبلدهم.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر بالفيديو كونفرانس، بحضور وزير الزراعة، وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.

وزير الزراعة السيد القصير مجال الزراعة المشروعات الزراعية الأمن الغذائي الفاو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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