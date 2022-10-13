الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يسجل أكبر عدد حالات عبور غير شرعى لحدوده منذ 2016

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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ارتفع عدد حالات العبور غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2016، على ما ذكرت وكالة الحدود الأوروبية، الخميس.

وقالت وكالة "فرونتكس" إن ما مجموعه 228,240 حالة دخول غير شرعي سُجلت، تشمل 106,396 من منطقة البلقان، أي بزيادة بنسبة 170 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "العدد المرتفع لحالات العبور غير الشرعي للحدود يمكن أن يُعزى لمحاولات عبور متكررة يقوم بها مهاجرون موجودون فعلا في غرب البلقان".

وسجل ثاني أعلى عدد عبر طريق وسط البحر المتوسط، حيث سُجلت 65,572 حالة دخول، أي بزيادة 42 بالمئة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وغالبية المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي عبر منطقة البلقان يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والتركية.

ومعظم الوافدين عبر وسط البحر المتوسط هم من تونس ومصر وبنجلاديش، على ما ذكر البيان.

ورصدت الوكالة أيضا 52,700 مهاجر حاولوا دخول بريطانيا عبر بحر المانش منذ مطلع 2022، مقارنة بـ52,000 عن العام 2021 برمته.

وقالت «فرونتكس»: "مع اقتراب الشتاء، فإن عدد المحاولات قد يرتفع قبل أن تسوء أحوال البحر وتجعل العبور أكثر خطورة".

الاتحاد الأوروبي الحدود الأوروبية العبور غير الشرعي مهاجرون غرب البلقان

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وائل لطفي

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