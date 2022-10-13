مناظرة النيابة لضحايا سقوط أسانسير عين شمس: تهشم فى الجمجمة وكسور بالجسم

كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثتي شخصين لقيا مصرعهما، بعدما سقط بهما أسانسير داخل عقار، عن أنهما توفيا نتيجة إصابتهما بتهشم في الجمجمة وكسور متفرقة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود متوفيين داخل عقار سقط بهما أسانسير فى عين شمس.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء تواجد شخصين داخل المصعد انقطع السلك الخاص به وسقط ولقيا مصرعهما فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.