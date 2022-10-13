ارتفاع الجنيه الاسترليني في تعاملات متقلبة.. وانخفاض الين الياباني

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين الموعد النهائي الوشيك الذي حدده بنك إنجلترا لإنهاء برنامج شراء السندات الطارئ.

واقترب الين الهش من مستوى متدن جديد منذ 24 عامًا، فيما سادت حالة من القلق الأسواق قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقتٍ لاحق من اليوم بحثًا عن أي دلائل محتملة على المعدل الذي سيرفع به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.44 بالمئة إلى 1.1147 دولار بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش في أسبوع متقلب.

وهبطت العملة البريطانية أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا لكنها عاودت الارتفاع بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بنك إنجلترا ألمح بشكل خاص للبنوك إلى أنه على استعداد لتمديد برنامج شراء السندات الطارئ إلى ما بعد الموعد النهائي غدا الجمعة إذا اقتضت ظروف السوق.

غير أن البنك المركزي البريطاني أكد رسميًا في وقتٍ لاحق رسميًا أن برنامجه المؤقت لشراء السندات سينتهي في 14 أكتوبر.