الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الجنيه الاسترليني في تعاملات متقلبة.. وانخفاض الين الياباني

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
ads

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين الموعد النهائي الوشيك الذي حدده بنك إنجلترا لإنهاء برنامج شراء السندات الطارئ.

واقترب الين الهش من مستوى متدن جديد منذ 24 عامًا، فيما سادت حالة من القلق الأسواق قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقتٍ لاحق من اليوم بحثًا عن أي دلائل محتملة على المعدل الذي سيرفع به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.44 بالمئة إلى 1.1147 دولار بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش في أسبوع متقلب. 

وهبطت العملة البريطانية أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا لكنها عاودت الارتفاع بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بنك إنجلترا ألمح بشكل خاص للبنوك إلى أنه على استعداد لتمديد برنامج شراء السندات الطارئ إلى ما بعد الموعد النهائي غدا الجمعة إذا اقتضت ظروف السوق.

غير أن البنك المركزي البريطاني أكد رسميًا في وقتٍ لاحق رسميًا أن برنامجه المؤقت لشراء السندات سينتهي في 14 أكتوبر.

الجنيه الاسترليني شراء السندات الطارئ بنك انجلترا أسعار الفائدة البنك المركزي الأمريكي التضخم الأمريكية بيانات التضخم الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

غرفة تحنيط أبو صير تثير حيرة العلماء عن أبرز أسرار الفراعنة؟

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

البورصة تسترد 3.7 مليار جنيه من خسائرها.. وصعود جماعى لمؤشرات السوق بختام تعاملات الأسبوع

«تضامن قنا» تنفذ وصلات مياه نقية لغير القادرين

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية بالمنيا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

مدحت بشاى

ظلال وألوان " بيكار " الناقد المبدع النبيل

د. القس صفوت البياضى

أكبر الكبائر إنكار الله والسحر وقتل النفس والربا وأكل مال اليتيم

خالد عكاشة

حصاد أسبوع ساخن من عمر الأزمة الأوكرانية

محمد العسيري

أباطرة الفتنة فى المحليات

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع