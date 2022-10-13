29 أكتوبر.. نظر محاكمة قاتل والد شهيد الدقهلية من أجل سرقة هاتف محمول

حددت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار سعيد جمال البكري، رئيس المحكمة، جلسة يوم 29 أكتوبر 2022 أمام الدائرة الرابعة جنايات المنصورة لمحاكمة المتهم بقتل "والد الشهيد" في قرية "الخمسة" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد أن استضافه والإنفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب أن قام والديه بطرده، إلا أنه وحال نوم المجني عليه في الأرض الزراعية ضربه المتهم عدة مرات بجزع شجرة على رأس حتى فاضت روحه من أجل سرقة منقولاته "تليفون محمول" من أجل شراء المواد المخدرة.

وتعقد جلسة المحاكمة يوم 29 أكتوبر برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال ادلين غيث، في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية المتهم ثروت عبد الرحمن منصور، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد «والد الشهيد محمد عبد الملك»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وما إن بات في مرمى هلاكه حث استل أداة - جزع شجرة - وسددها براسه غير مره قاصدا ازهاق روحه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتوصلت تحريات المباحث قيام المجلي عليه باستضافته المتهم بالأرض خاصته والانفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب ان قام والديه بطرده من مسكنهما لسوء سلوكه، وأخذ يغدق عليه المال وضمه في كنفه، إلا ان المتهم لم يلتفت إلى ما قام به المجني عليه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه للاستيلاء على المبالغ النقدية إحرازه عقب أن رصدها بعينه، فقبع له يرصد محل الواقعة وينتشي الجواهر المخدرة ليقدم على ما اعتزم عليه وما أن غط المجني عليه في سباته وانصرف عنهما مرافيقهما فاستل أداة- جزع الشجرة كبيرة الحجم وسدده في رأسها غير مرة محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي والهاتف الجوال خاصته.