الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ ضد مديرة مدرسة فى عين شمس لـ«هتك عرض طفل على يد زميله»

هتك عرض
هتك عرض
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تلقى مكتب النائب العام بلاغاً ضد هند أبوبكر، مديرة مدرسة الناصر صلاح الدين الابتدائية، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وضد مدير إدارة عين شمس التعليمية، بسبب هتك عرض طفل في الصف الأول الابتدائي على يد زميله.

ونص البلاغ، الذي قدمه المحامي أحمد مهران على: “نلتمس سرعة فتح التحقيقات حول ما حدث في المدرسة، حيث إنه قام طالب بالصف السادس الابتدائي بهتك عرض واغتصاب (الطفل مروان) المقيد في الصف الأول الابتدائي داخل حمامات المدرسة بالعنف والقوة وذلك بعد أن قام بتجريده من جميع ملابسه بمنتهى القسوة والوحشية، إلا أن رد فعل المدرسة كان في غاية الغرابة عن الجريمة التي حدثت داخل أسوار المدرسة عندما ينتهك عرض طفل ويتم اغتصابه وبدلا من أن تقوم المدرسة بحماية الطفل وتأديب من قام بارتكابها، نتفاجأ أن تقوم المدرسة بحماية مرتكب الجريمة دون النظر إلى المجني عليه وما تعرض له من آلام جسدية ونفسية، فأين المدرسة والتعليم والتربية وأين الأمان وهو أهم من كل ذي سبق لأن بدونه لا يوجد تعليم؟”.

وأضاف: “من المفترض أن تكون المدرسة هي الأم الثانية للطفل والقلعة التي يحتمي بها ومنارة العلم التي من واجبها أن تقوم بحماية الطفل عندما يشعر بالخوف وعدم الأمان وهي من تقوم بتربية الأطفال وتعليمهم لخلق وإنشاء جيل جديد يحمل راية الأخلاق والقيم والمبادئ التي تربينا عليها جميعاً، ولكن ماذا يحدث حرصا منا على الأخلاق والقيم الاجتماعية والدينية نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد مديرة المدرسة وضد مدير إدارة عين شمس التعليمية للتحقيق فيما تم بواقعة مخلة بالشرف والأخلاق والقيم الاجتماعية والدينية”.

 

 

النائب العام إدارة عين شمس التعليمية مدير إدارة عين شمس التعليمية

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وائل لطفي

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