الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الألمانية تعتقل امرأة في واقعة اختطاف وزير الصحة

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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قال الادعاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على امرأة مشتبه في تورطها في محاولة لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق من العام.

وذكر المدعون إن المرأة، وهي ألمانية عرفها الادعاء باسم إليزابيت آر. فحسب، مشتبه في أنها زعيمة مجموعة متطرفة تآمرت لاختطاف لوترباخ وتدمير مرافق الكهرباء لقطع الخدمة على مستوى الدولة كلها.

وعقب محاولة الاختطاف الفاشلة في أبريل نيسان، اعتقلت الشرطة أربعة آخرين قالت إنهم ينتمون لمجموعات عارضت القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 وتابعة لحركة (رايخسبرجر) من اليمين المتطرف، والتي تنكر وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وقال المدعون اليوم الخميس إن إليزابيت آر. كانت متورطة في تدبير المؤامرة لصالح المجموعة المتطرفة، فاشترت الأسلحة والمتفجرات وجندت أشخاصا يتبنون نفس الفكر.

وأضاف المدعون "وضعت هذه المجموعة نصب أعينها هدفا يتمثل في خلق ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا، وأن يطيحوا في نهاية المطاف بالحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية".

ولهذه الغاية، خططت المجموعة لقطع الكهرباء على مستوى البلاد واختطاف لوترباخ، وقتل حراسه الشخصيين إن تطلب الأمر.

وقال المدعون إنه من المقرر أن تمثل إليزابيت آر. أمام قاض اتحادي في وقت لاحق من اليوم الخميس ليقرر إن كانت ستظل رهن الاعتقال حتى توجيه اتهامات رسمية لها من عدمه.

الادعاء الاتحادي المانيا امرأة وزير الصحة كارل لوترباخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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