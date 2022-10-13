الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى يشيد بمواقف روسيا الداعمة لبلاده فى المحافل الدولية

بوتين وعباس
بوتين وعباس
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أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس اجتمع، الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في كازاخستان.

وذكر بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أشاد بمواقف روسيا "الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله".

وبحسب البيان، أطلع عباس، بوتين على "آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وحصار المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس والقدس، واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال".

وأضاف أنه تم في الاجتماع بحث "آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية، وسبل توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والقيادتين".

وفي كلمته أمام قمة "سيكا"، دعا عباس إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين.

كما حث عباس على دعم مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أنه "لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما وسنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني".

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وعن الجانب الروسي: وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري فيكتورفيتش أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة رئيس روسيا، السكرتير الصحفي للرئيس، ديمتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسم ريشتينكوف، ورئيس قسم قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوزارة الخارجية يفغيني كوزلوف.

كازاخستان محمود عباس فلاديمير بوتين القضية الفلسطينية سيكا الرئيس بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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