الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا ترجح عدم وجود عمل تخريبي وراء التسرب في خط أنابيب «دروجبا»

خط أنابيب دروجبا
خط أنابيب دروجبا
ads

قالت الشركة البولندية المشغلة لخط أنابيب "دروجبا"، الذي ينقل النفط الروسي الخام إلى أوروبا، إنه لا مؤشرات على أن التسرب الذي اكتشفته في الخط، أمس الأول، ناتج عن عمل تخريبي. 

وأوضحت شركة "بيرن" في بيان اليوم الخميس: "بناء على النتائج الأولية وطريقة تضرر خط الأنابيب، يبدو أنه لا مؤشرات حتى الآن على تدخل طرف ثالث".

ومع ذلك، يجري تحقيق أكثر دقة لتحديد سبب الضرر وإصلاح خط الأنابيب حتى يتم استئناف تدفق النفط في القطاع المتضرر بكامل طاقته.

يقع موضع التسرب، الذي اكتشف في أحد الحقول، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، على بعد حوالي 70 كيلومترا من مدينة بولوك بوسط بولندا. وتم إرسال الفنيين ورجال الإطفاء وفرق التطهير البيئي والمحققين إلى الموقع.

وأشارت "بيرن"، في بيان أصدرته في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إلى "إزالة معظم التلوث من المنطقة"، لكنها لم تذكر كمية النفط الخام التي تسربت أو حجم موضع التسرب.
ويعد خط أنابيب "دروجبا"، ويعني " الصداقة باللغة الروسية، أحد أكبر شبكات أنابيب النفط الخام في العالم. وينقل القطاع المتضرر النفط الروسي إلى ألمانيا.

وقالت الحكومة الألمانية، أمس، إن إمدادات البلاد من النفط آمنة، رغم أن التسرب أدى إلى خفض التدفقات.

وفي وقت سابق، قالت بولندا، إنها رصدت تسريبًا في واحد من أنابيب خط دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، وأشارت إلى أنه ربما نتج عن حادث في واقعة ستزيد المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة في القارة.

ويأتي اكتشاف التسريب في المسار الرئيسي الذي ينقل النفط إلى ألمانيا، والذي قالت شركة تشغيل أنابيب النفط (بيرن) إنها رصدته مساء الثلاثاء، في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة في أعقاب غزو موسكو أوكرانيا وما تلاه من تقليص لإمدادات الغاز.

الشركة البولندية دروجبا اوروبا خط الأنابيب تدفق النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (بث مباشر)

محافظ الدقهلية: توريد أكثر من 25 ألف طن من الأرز الشعير لـ31 موقعا

انتهاء أولى مراحل الدورات المؤهلة لسوق العمل فى إطار «حياة كريمة» و«مراكب النجاة»

بالسلام الجمهورى.. بدء فعاليات حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية

أعلام مصر والقوات المسلحة تحلق فى سماء عرض حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

مدحت بشاى

ظلال وألوان " بيكار " الناقد المبدع النبيل

د. القس صفوت البياضى

أكبر الكبائر إنكار الله والسحر وقتل النفس والربا وأكل مال اليتيم

خالد عكاشة

حصاد أسبوع ساخن من عمر الأزمة الأوكرانية

محمد العسيري

أباطرة الفتنة فى المحليات

ماجد حبته

شهادة من صندوق النقد

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع