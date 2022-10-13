الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: على بوتين أن يعود إلى طاولة المفاوضات فى شأن أوكرانيا

ماكرون
ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة متلفزة، اليوم الأربعاء، خصص قسم كبير منها للحرب في أوكرانيا، أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أن يعود إلى طاولة المفاوضات”.

 

وقال ماكرون عبر محطة فرانس 2: "اليوم، قبل كل شيء، على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود الى طاولة المفاوضات".

 

وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا يريد اندلاع "حرب عالمية".

 

الأمر متروك للأوكرانيين

 

ولدى سؤاله عما إذا كان سيدعم هجوما أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 في خطوة غير معترف بها دوليا - قال الرئيس الفرنسي: إنه "في مرحلة ما مع تطور النزاع" يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا "العودة إلى الطاولة".

 

وأضاف الرئيس الفرنسي: "السؤال هو ما إذا كانت أهداف الحرب لن تتحقق إلا بالوسائل العسكرية"، رغم أن "الأمر متروك للأوكرانيين ليقرروا" ما يجب أن تكون تلك الأهداف.

 

وعند تذكيره بأن أوكرانيا أعلنت أنها لم تعد ترغب في التفاوض مع فلاديمير بوتين، أجاب ماكرون قائلا: "أقول لكم إنه في مرحلة ما... سيكون ذلك ضروريا. ولهذا السبب أرفض دائما المواقف المتطرفة".

 

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الحرب دخلت "مرحلة غير مسبوقة" منذ نهاية الأسبوع لأنه "ولأول مرة قتل مدنيون في جميع أنحاء أوكرانيا..ودمرت مرافق كهرباء وتدفئة".

 

وتابع الرئيس الفرنسي: أن "هدف الروس في الأيام القليلة الماضية هو كسر وتحطيم المقاومة الأوكرانية".

 

وتعهد ماكرون بتوفير "رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية (الأوكرانيين) من الهجمات، وخصوصا لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار".

 

لكنه أقر في الوقت ذاته أن فرنسا "غير قادرة على تقديم كل ما يطلبه الأوكرانيون"؛ مردفا: "نحن مضطرون للاحتفاظ ببعضها لحماية أنفسنا وجناحنا الشرقي (من حلف شمال الأطلسي)".

​ايمانويل ماكرون ​فلاديمير بوتين طاولة المفاوضات الحرب الأوكرانية الروسية اندلاع حرب عالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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