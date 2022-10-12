إحباط محاولة بيع 188 ألف لتر بنزين وسولار في السوق السوداء بقنا

أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة محاولة المديرين المسؤولين عن 4 محطات لتموين السيارات بيع 188 ألف لتر مواد بترولية "بنزين - سولار" في السوق السوداء بقنا.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بقنا يفيد بضبط المديرين المسئولين عن 4 محطات لتموين السيارات بمحافظة قنا، بحوزتهم 188 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين وسولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.