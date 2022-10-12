الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع 188 ألف لتر بنزين وسولار في السوق السوداء بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة محاولة المديرين المسؤولين عن 4 محطات لتموين السيارات بيع 188 ألف لتر مواد بترولية "بنزين - سولار" في السوق السوداء بقنا.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بقنا يفيد بضبط المديرين المسئولين عن 4 محطات لتموين السيارات بمحافظة قنا، بحوزتهم 188 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين وسولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الإدارة العامة لشرطة التموين 4 محطات تموين السيارات 188 ألف لتر مواد بترولية السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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