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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 13-10-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 13-10-2022 في البنوك المصرية، واستقر سعر صرفه حسب بيانات البنك المركزي المصري عند ​19.6331 جنيه للشراء، و19.7083 جنيه للبيع.

ويسجل سعر الدولار ارتفاعات كبيرة أمام أغلب العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم بدعم من توقعات خبراء الاقتصاد باتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الدولار في أقرب اجتماع له.

ورغم عدم اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار كما كان متوقعا إلا أن الدولار ظل يسجل ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع الماضية لم يسجلها من قبل أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار  في البنك المركزي المصري 19.6331 جنيه للشراء، و19.7083 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

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  • وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • ووصل في بنك القاهرة إلى  19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • ونفس الأسعار سجلها  سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعره في البنك العربي الأفريقي 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
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  • سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • وبلغ في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • وسجل في بنك كريدي أجريكول 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • وارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
  • وبلغ في بنك البركة 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.و
  • سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
الدولار البنوك البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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