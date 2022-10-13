ارتفاعات جديدة.. أسعار الذهب اليوم 13-10-2022 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 13-10-2022، وسجلت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر 1119 جنيها للشراء في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر.

واتجهت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن تراجعت الأسبوع الذي يسبقه حتى وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1085 جنيها، وذلك عقب قرار البنك المركزي نهاية الشهر الماضي بتثبت سعر الفائدة دون أى تغير.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى ارتفاعات قياسية لم يحققها من قبل، وذلك مع ارتفاع سعر الدولار عالميًا مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة عليه عدة مرات متتالية، مما جذب المستثمرين نحو الدولار وتراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة بيع شراء عيار 24 بيع 1,272 جنيها مصريا شراء 1,279 جنيها مصريا عيار 22 بيع 1,166 جنيها مصريا شراء 1,172 جنيها مصريا عيار 21 بيع 1,113 جنيها مصريا شراء 1,119 جنيها مصريا عيار 18 بيع 954 جنيها مصريا شراء 959 جنيها مصريا عيار 14 بيع 742 جنيها مصريا شراء 746 جنيها مصريا عيار 12 بيع 636 جنيها مصريا شراء 639 جنيها مصريا الاونصة بيع 39,559 جنيها مصريا شراء 39,772 جنيها مصريا الجنيه الذهب بيع 8,904 جنيهات مصرية شراء 8,952 جنيها مصريا الكيلو بيع 1,272,000 جنيه مصري شراء 1,278,857 جنيها مصريا

سعر سبيكة الذهب