الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاعات جديدة.. أسعار الذهب اليوم 13-10-2022 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 13-10-2022، وسجلت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر 1119 جنيها للشراء في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر.

واتجهت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن تراجعت الأسبوع الذي يسبقه حتى وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1085 جنيها، وذلك عقب قرار البنك المركزي نهاية الشهر الماضي بتثبت سعر الفائدة دون أى تغير.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى ارتفاعات قياسية لم يحققها من قبل، وذلك مع ارتفاع سعر الدولار عالميًا مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة عليه عدة مرات متتالية، مما جذب المستثمرين نحو الدولار وتراجع سعر الذهب العالمي.

 

 

أسعار الذهب اليوم 

 

الوحدة    بيعشراء 
عيار 24بيع 1,272  جنيها مصرياشراء 1,279 جنيها مصريا
عيار 22بيع 1,166 جنيها مصرياشراء 1,172 جنيها مصريا
عيار 21بيع 1,113 جنيها مصرياشراء 1,119 جنيها مصريا
عيار 18بيع 954 جنيها مصرياشراء 959 جنيها مصريا
عيار 14بيع 742 جنيها مصرياشراء 746 جنيها مصريا
عيار 12بيع 636 جنيها مصرياشراء 639 جنيها مصريا
الاونصةبيع 39,559 جنيها مصرياشراء 39,772 جنيها مصريا
الجنيه الذهببيع 8,904 جنيهات مصريةشراء 8,952 جنيها مصريا
الكيلو

بيع 1,272,000 جنيه مصري

 

شراء 1,278,857 جنيها مصريا

سعر سبيكة الذهب 

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أحجام  سبائك الذهب

جنيهدولار
سبيكة ذهب 1 جرام1,162.0259.03
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام2,772.99140.86
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام5,493.16279.03
جنية الذهب 8ج عيار 218,873.57450.74
جنية الذهب 8ج عيار 229,296.12472.21
جنية الذهب 8ج عيار 2410,141.23515.13
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام10,859.56551.62
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام21,571.231,095.73
سعر سبيكة الذهب أوقية32,087.211,629.90
سبيكة الذهب نصف أونصة16,806.32853.69
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة33,448.361,699.04
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام53,558.342,720.55
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام106,905.415,430.36
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة12,666.38643.40
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو1,063,772.2554,035.35
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو532,836.8727,065.97

 

 

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