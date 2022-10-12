الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص حجب 13.5 طن دقيق بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت مباحث التموين بالجيزة مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 13.5 طن دقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الاجراءات وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 13.5 طن دقيق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين الجيزة مدير مخبز سياحي 13 5 طن دقيق السوق السوداء

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وائل لطفي

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