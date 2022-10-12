بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والأوزبكي للجودو

وقع مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، بروتكول تعاون مع الاتحاد الأوزبكي برئاسة عزيزتان كاميلوف، على هامش منافسات بطولة العالم الأخيرة، والتي اقيمت خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجاري بأوزبكستان.

وتضمن البروتكول، إقامة معسكرات متبادلة بين منتخبات البلدين في مختلف الأعمار السنية، وعقد دورات للمدربين وتبادل الخبرات.

من جانبه، أكد مرزوق علي، أن أوزبكستان واحدة من أهم الدول التي تمارس رياضة الجودو، وأن بروتكول التعاون سيعود بالنفع على الجودو المصري ومستوى المنتخبات.

أضاف مرزوق، الاتحاد المصري للجودو يسعى لتعزيز علاقاته بجميع الاتحادات الوطنية، من أجل منح لاعبينا الخبرات المطلوبة من خلال المعسكرات المشتركة والمشاركة في البطولات الدولية والقارية.

ويشهد الجودو المصري حاليا طفرة على مستوى النتائج، وزيادة ملحوظة في حجم المشاركات المحلية، واهتمام كبير بالجودو النسائي أيضًا.

ويخطط اتحاد الجودو خلال الفترة المقبلة لاستضافة عدد من البطولات والأحداث العالمية، واستغلال الطفرة الانشائية التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.

5 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للكبار

أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة العالم للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر المقبل في أوزبكستان.

ضمت قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة كل من، محمد عبد الموجود ويسري سامي وعلي عيد وعبد الرحمن عبد الغني وعلي حازم، ومعهم المدرب محمد علي.

وكان منتخب الجودو قد شارك مؤخرا في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، وحصد ميداليتين الأولى ذهبية من خلال محمد عبد الموجود، والثانية برونزية ليسري سامي.

ويتولى محمد رشوان مهمة الإشراف الفني على المنتخبات، ورئاسة جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري، ويمثل إضافة كبيرة على المستوى الفني والإداري أيضا.

من جانبه، أكد مرزوق علي، أن المنتخب يستعد بشكل قوي للمشاركة في منافسات بطولة العالم، وأن الاتحاد يسعى تحقيق عدد من الأهداف من خلال مشاركة اللاعبين في هذا الحدث المهم.