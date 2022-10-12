ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين ببولاق الدكرور.

البداية كانت بورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة عمليات النجده، تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه، لينتقل رجال المباحت إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم من خلال عدة أكمنة حيث ضبط بحوزته كمية من الهيروين، هاتف محمول، ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.