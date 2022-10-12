11 مصابًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان

أُصيب 11 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع ميكروباص بالطريق الصحراوي وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.