الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كلب وراء السجن المؤبد لقاتل مزارع فى أسيوط

حبس متهم
حبس متهم
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، الأربعاء، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لقتله مزارعا وإصابة شقيقه ووالدهما، بسبب نزول كلب الأرض الزراعية الخاصة به بمركز أبنوب. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 2806 لسنة 2020 جنايات مركز أبنوب إلى وقوع مشاجرة بين المتهم "محمد. ع. ع. م" مقيم مركز أبنوب والمجني عليه "أيمن. س.ع. م"، القتيل، وشقيقه "إسلام. س. ع" ووالدهما "سرحان. ع. م" مصابين بسبب نزول كلب خاص بالمجني عليهم أرض زراعية خاصة بالمتهمين وإتلاف بعض الزراعات.

قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري وإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة شقيقه ووالدهما.

محكمة جنايات أسيوط مزارع السجن المؤبد مركز أبنوب كلب الأرض الزراعية مشاجرة

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