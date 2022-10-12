الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل فى تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

تصادم دراجتين
تصادم دراجتين
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لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق "بلبيس- سندنهور" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول جثة ومصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجتين بخاريتين بطريق "بلبيس- سندنهور"، ما أسفر عن مصرع "نداء. ش. ج"، 45 عامًا، ربة منزل، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى بلبيس، وإصابة "حسام. ر. ب"، 24 عامًا، بكسور متعددة، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار، لتلقي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع حادث تصادم جروح بأنحاء متفرقة بالجسد محافظة الشرقية طريق بلبيس

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وائل لطفي

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