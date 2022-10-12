المشدد 6 سنوات لطالب وعاملين ضبط بحوزتهم 90 قطعة «حشيش» فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طالب وعاملين بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمهم 50 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية رقم 4279 سنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.



تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام "ع.م.ه" 20 عامًا، طالب، مقيم شمال سيناء، و"ا.ا. س" 33 عامًا، عامل، مقيم العريش، و"م.ه.ع" عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتربح.



وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها العقيد محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبط الأول والثانى قى كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بحوزتهما 90 قطعة من مخدر "الحشيش"، وتبين أن المتهم الثالث هو مالك السيارة وعلى علم باستخدامها فى ترويج المواد المخدرة.



وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.