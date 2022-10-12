الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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يتساءل المصريون عن سعر الدولار على مدار اليوم وذلك لتأثير سعره مقابل الجنيه على أسعار السلع المحلية والمستوردة وبسبب زيادة معدلات التضخم في الشهور الأخيرة أحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندعلت في شهر فبراير الماضي.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-10-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفي، وسجل متوسط أسعار الصرف العملة الخضراء في البنك المركزي المصري 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بموقع البنك، ويقدم موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الأربعاء 12 أكتوبر 2022

أما سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، فسجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وفي بنك البركة، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصريالأربعاء 12 أكتوبر 2022

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الأربعاء 12 أكتوبر 2022

أما في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيالأربعاء 12 أكتوبر 2022

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

 

 

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