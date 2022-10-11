الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصرى.. وتراجع اليورو والإسترلينى

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.61 - 19.66" جنيه للشراء، و"19.67 - 19.69" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.61 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه، في البنك العربي الإفريقي والتجاري الدولي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء 19.68 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، واصلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعها اليوم ما بين 6 و11 قرشا شراء وبيعا، في البنوك المصرية.

وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 18.96 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجارى الدولي 18.98 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 18.96 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

كما واصل أيضا الجنيه الإسترليني تراجعه بنحو 3 إلى 15 قرشا في الشراء والبيع، في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي وبنك مصر 21.51 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الإسترليني 21.59 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 21.60 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 21.66 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.33 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.