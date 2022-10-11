الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يريد إعادة تقييم العلاقة مع السعودية

بايدن
بايدن
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قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جو بايدن يريد "إعادة تقييم" علاقة الولايات المتحدة مع السعودية.

وأوضح جون كيربي في تصريح لقناة "سي إن إن": إن الرئيس الأمريكي "كان واضحًا للغاية في أنه يتعين علينا الاستمرار في إعادة تقييم هذه العلاقة وعلينا أن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها".

وأضاف أن جو بايدن "مستعد للعمل مع الكونجرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل".

وتابع: "يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن. لا أعتقد أنه يتعين الانتظار أو حتى أن ذلك سيستغرق وقتًا".

وقررت تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، فيما عُد إخفاقًا دبلوماسيًا لجو بايدن الذي زار السعودية في يوليو للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأثار قرار كارتل النفط موجة استياء بين أعضاء الكونجرس الأمريكي.

قرار أوبك+

في وقت سابق من مساء اليوم، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جوبايدن اعادة تقييم العلاقات السعودية جون كيربي مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي

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