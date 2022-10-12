مركبة فضائية تصطدم بكويكب صغير على بعد ملايين الأميال

قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في إعلان نتائج اختبار إنقاذ العالم، الثلاثاء، إن مركبة فضائية اصطدمت بكويكب صغير غير ضار على بعد ملايين الأميال نجحت في تغيير مداره.

وبحسب «أسوشيتد برس»، فقد حاولت وكالة الفضاء إجراء الاختبار قبل أسبوعين لمعرفة ما إذا كان يمكن دفع صخرة قاتلة بعيدًا عن طريق الأرض في المستقبل.

وقال مدير ناسا، بيل نيلسون، خلال إفادة بمقر وكالة الفضاء في واشنطن، إن هذه المهمة تظهر أن ناسا تحاول أن تكون جاهزة لأي شيء يلقي به الكون علينا".

ودارت حفرة في الكويكب ديمورفوس في 26 سبتمبر، وألقت الحطام في الفضاء وخلقت أثرًا يشبه المذنب من الغبار والأنقاض يمتد لعدة آلاف من الأميال (كيلومترات).

واستغرق الأمر ليالٍ متتالية من ملاحظات التلسكوب من تشيلي وجنوب أفريقيا لتحديد مدى تأثير الاصطدام على مسار الكويكب الذي يبلغ ارتفاعه 525 قدمًا (160 مترًا) حول رفيقه ، وهو صخرة فضائية أكبر بكثير.

وقبل الاصطدام، استغرق القمر 11 ساعة و 55 دقيقة للدوران حول الكويكب الأصل، وتوقع العلماء اختزال 10 دقائق، لكن نيلسون قال إن الاصطدام أدى إلى تقصير مدار الكويكب بـ 32 دقيقة.

وأشارت لوري جلايز، مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا: "دعونا نتوقف لحظة لامتصاص هذا ... لأول مرة على الإطلاق ، غيرت البشرية مدار" جرم سماوي.

وقال رائد فضاء أبولو روستي شويكارت، المؤسس المشارك لمؤسسة B612 غير الربحية، والمكرسة لحماية الأرض من ضربات الكويكبات، إنه "مسرور بوضوح، ولا شك في ذلك" بالنتائج والاهتمام الذي جلبته البعثة لانحراف الكويكب.

وقال علماء الفريق إن كمية الحطام لعبت على ما يبدو دورًا في النتيج، بينما قال توم ستاتلر، عالم برنامج ناسا، إن التأثير ربما تسبب أيضًا في تذبذب ديمورفوس قليلاً. وأشار إلى أن ذلك قد يؤثر على المدار ، لكنه لن يعود إلى موقعه الأصلي أبدًا.

ولم يشكل أي من الكويكبين تهديدًا للأرض - وما زالا لا يمثلان خطرًا بينما يواصلان رحلتهما حول الشمس. لهذا السبب اختار العلماء الثنائي لهذا التدريب المهم للغاية.

ويفضل خبراء الدفاع الكوكبي دفع كويكب أو مذنب مهدد بعيدًا عن الطريق ، نظرًا لسنوات أو حتى عقود من الوقت ، بدلاً من تفجيره وإنشاء قطع متعددة يمكن أن تمطر على الأرض.

وقالت قائدة المهمة نانسي شابوت من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز ، الذي بنى المركبة الفضائية وأدار المهمة البالغة 325 مليون دولار: "نحتاج حقًا أيضًا إلى أن يكون لدينا وقت التحذير هذا حتى تكون تقنية مثل هذه فعالة".

وأضاف جليز: "عليك أن تعرف أنهم قادمون".