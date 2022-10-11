قصر باكنجهام: تتويج الملك تشارلز الثالث فى لندن 6 مايو

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، عن أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم "تتطلع الى المستقبل".

بعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، سيترأس الاحتفال الديني وفقًا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

يتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع ادخال عناصر حديثة.

يقام هذا الحدث تقليديًا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.

يشار إلى أنه منتصف سبتمبر الماضي، اختتم الملك تشارلز الثالث جولته الأولى في بريطانيا، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بزيارة ويلز، حيث استقبلته حشود كبيرة.

وقال الملك، في خطاب، إن ويلز احتلت "مكانة خاصة" في قلب الملكة الراحلة، مضيفًا: "أعلم أنها فخورة جدًا بإنجازاتكم العظيمة العديدة".

وتحدث الملك أمام أعضاء البرلمان الويلزي، وقدم شكره الصادق لهم على كلماتهم الرقيقة بعد وفاة الملكة.

وأضاف أنه كان "امتيازًا أن أكون أمير ويلز لفترة طويلة".

وقال الملك إن الأمير وليام، الذي أصبح أمير ويلز الأسبوع الماضي، لديه "حب عميق" للأمة.

وشكر أعضاء البرلمان على تعازيهم بعد وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عامًا الأسبوع الماضي، وقال الملك إنه "لطالما كانت أرض ويلز قريبة لقلب والدتي طوال سنوات حكمها".

وقال إنه بعد أن زار مبنى البرلمان الويلزي "بانتظام منذ تأسيسه، وبعد أن سمعت كلماتكم الصادقة، أعلم أننا جميعا نتشارك أعمق التزام برفاهية شعب هذه الأرض، وأننا سنواصل جميعا العمل معا لتحقيق هذه الغاية".

واصطف مئات الأشخاص في شوارع قرية لانداف لتحية الملك والملكة القرينة بهتافات وعلم يلوحون لهما وهما في طريقهما إلى قداس في كاتدرائية لانداف.