بوتين يمدد الحظر على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبى ودول أخرى

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد الحظر المفروض على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى حتى 31 ديسمبر 2023، وفقًا لوثيقة "الاجراءات الاقتصادية الخاصة" لضمان أمن الاتحاد الروسي.



ويغطي الحظر المفروض من أغسطس 2014 سلعًا تشمل منتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضراوات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وتم فرض هذا الحظر ردًا على إجراءات عقابية من الغرب ضد روسيا في سياق الصراع الروسي الأوكراني.



وعلى الرغم من الحظر، تدخل العديد من المنتجات الغربية إلى روسيا بطرق ملتوية أو من خلال التهريب. وتسببت السوق السوداء في ارتفاع أسعار السلع الغربية، فعلى سبيل المثال، يكثر الطلب على الجبن من فرنسا وإيطاليا وبأسعار مرتفعة.



وقد تم تدمير أطنان من الأغذية الأجنبية في محاولة لوقف تجارة السوق السوداء. ومع ذلك، يشكو المستهلكون الروس من الأسعار المرتفعة وأحيانًا من ضعف جودة المنتجات الغذائية المحلية مقارنة بالمنتجات الغربية.

ويرى خبراء أن إلغاء المنافسة الأجنبية يؤدي إلى وجود عمليات احتكار وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن المزارعين الأوكرانيين زرعوا حتى 10 أكتوبر الحالي حوالي 8ر1 مليون هكتار، بما يعادل 38% من المساحات المقرر زراعتها بالمحاصيل الشتوية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول، إن المزارعين في منطقة تيرنوبيل زرعوا حوالي 129 ألف هكتار بالمحاصيل الشتوية بما يعادل 61% من إجمالي المساحات المتوقعة.



وتمت زراعة القمح في مساحة 6ر1 مليون هكتار بما يعادل 41% من إجمالي المساحة المتوقعة له، وتمت زراعة الشعير في مساحة 154 ألف هكتار بما يعادل 23% من إجمالي المساحة المتوقعة، والذرة في مساحة 49 ألف هكتار بنسبة 57% من إجمالي المساحة المتوقعة.