نائب رئيس النواب اللبناني: مسودة ترسيم الحدود الجنوبية أخذت ملاحظاتنا في الاعتبار

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، اليوم الثلاثاء، إن مسودة ترسيم الحدود الجنوبية أخذت في الاعتبار ملاحظات لبنان كاملةً.



جاء ذلك في أعقاب تسليمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن الحدود البحرية الجنوبية-الحدود اللبنانية مع إسرائيل.-

وتابع " اليوم نستطيع القول، إن الموقف الوطني الموحد في لبنان قد أعطى لبنان قوة وموقفا استطاع أن يتفاوض مع الأخرين من خلالهما، الكل يعرف أن لبنان بلد غير ضعيف خاصة في مفاوضات كهذه تعني لبنان، حدودنا الوطنية، تعني سيادتنا، تعني الحفاظ على حقوقنا".



ورداً على سؤال إذا ما كانت المسودة تتضمن العودة إلى إتفاق الإطار والتوقيع سيكون في الناقورة، قال بو صعب "أنا لا أسمي ذلك اتفاقا هو اتفاق مع الأمريكيين، وسنودع هذا الاتفاق أو العرض أو الرسالة لدى الأمم المتحدة هو ليس اتفاقا بين لبنان ودولة نحن لا نعترف بوجودها، وليس معاهدة دولية بيننا. الصيغة أخذت بعين الاعتبار حساسية لبنان ووجد المفاوض الأمريكي حلا".



يذكر أن لبنان كان قد وضع ملاحظاته على العرض الخطي الذي تسلمه الأسبوع الماضي من الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكشتاين المتعلق بترسيم الحدود وسلّمه للوسيط الأمريكي.



وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية للإقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، الذي تسلمه اليوم بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.