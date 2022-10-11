الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات و100 ألف غرامة لتاجر مخدرات في شبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

كشف أمر الإحالة أن المتهم عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، بغير ترخيص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.

الدائرة الثانية عاطل 6 سنوات سلاح نارى المستشار أيمن عفيفي سالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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