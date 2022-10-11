الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن في حادث تصادم سيارة و«كارو» بالبحيرة

تصادم سيارة
تصادم سيارة
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 وقع حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، أدى إلى مصرع طاعن في السن.

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع مسن إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو أمام مدخل الإذاعة بنطاق مركز كفر الدوار، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طاعن في السن، 66 سنة، مقيم مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث تصادم سيارة ملاكي كفر الدوار طاعن في السن الجثه

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