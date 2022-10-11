الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة سقطت من الشرفة في الشرقية.. والسر في الزوج

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت ربة منزل في محافظة الشرقية مصرعها متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من شرفة منزلها بقرية تابعة لمركز ههيا.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ههيا، بوصول ربة منزل مقيمة دائرة المركز لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق مصابة بكسور متعددة وحالتها سيئة وتوفيت بعد ساعات من وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

كشفت التحريات الأولية حدوث خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها  فحدثت بينهما مشادة انتهت بسقوطها من شرفة مسكنهما، تم التحفظ على الزوج، عامل محارة، والذى أقر بقيام زوجته بإلقاء نفسها من الشرفة.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم  4352 إدارى مركز شرطة ههيا وتم  إحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفى انتظار قرارها بشأن الجثمان.

ربة منزل محافظة الشرقية مركز ههيا اللواء محمد صلاح التحريات الأولية مدينة الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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