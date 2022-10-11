مصرع سيدة سقطت من الشرفة في الشرقية.. والسر في الزوج

لقيت ربة منزل في محافظة الشرقية مصرعها متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من شرفة منزلها بقرية تابعة لمركز ههيا.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ههيا، بوصول ربة منزل مقيمة دائرة المركز لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق مصابة بكسور متعددة وحالتها سيئة وتوفيت بعد ساعات من وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

كشفت التحريات الأولية حدوث خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها فحدثت بينهما مشادة انتهت بسقوطها من شرفة مسكنهما، تم التحفظ على الزوج، عامل محارة، والذى أقر بقيام زوجته بإلقاء نفسها من الشرفة.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 4352 إدارى مركز شرطة ههيا وتم إحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفى انتظار قرارها بشأن الجثمان.