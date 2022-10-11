الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لعاطل قتل شخصا وأصاب 4 في الشرقية

اعدام
اعدام
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقًا لعاطل قتل وإصابة 4 أشخاص من بينهم جار المجني عليهم الذي تدخل  للدفاع عنهم بعد الاستغاثة به، وتبين قيام المتهم بارتكاب جريمته لرفض المجني عليهم زواجه من ابنتهم لسوء سلوكه  بقرية تابعة لمركز أبوكبير.

صدر الحكم  برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.

كشف أمر الاحالة أن المتهم، صاحب محل ملابس، مقيم في قرية منشية رضوان التابعة لمركز أبو كبير، قتل المجني عليه "خ. ص"، عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمًا سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) وذلك لملاحقة المجني عليه له فأمره بعدم تتبعه فلم يذعن لأمره فاطلق عيارا ناريا صوبه فأرداه قتيلًا.

وأضاف أمر الاحالة شروع المتهم في قتل المجني عليها " و. إ "، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع كذلك في قتل المجني عليهم: "م . ن (طفل) ، ي . ع ،  م . خ" ، عمدا مع سبق الإصرار.

 وتبين من التحريات أن المتهم قد أقدم على جرائمه المتهم فيها لرفض المجني عليها زواجه من ابنته "ر . ع"، فعقد العزم على قتلهم لذلك السبب، وعلى إثر ذلك قتل جارهم لتدخله للدفاع عنهم وشرع في قتل والدة الفتاة التي يريد الزواج منها، وكذلك شرع في قتلها  فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

جنايات الزقازيق الإعدام شنق ا إصابة 4 أشخاص مركز أبوكبير

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