الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث انقلاب سيارة «2 كابينة» على الطريق الزراعي الشرقي سوهاج- نجع حمادي أمام قرية الشيخ شاهين التابعة لقرية أولاد يحيى بحري، ونتجت عن ذلك إصابة 8 أشخاص من مستقلي السيارة جميعهم من قرية البلابيش وتم نقل مصابين للمستشفى الجامعي و6 إلى مستشفى جرجا العام.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل «2 كابينة» على الطريق الزراعي الشرقي ووجود مصابين وتمّ الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث على الطريق عقب توقفه جزئياً.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد، رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، عن وقوع حادث انقلاب سيارة «2 كابينة» نتيجة اختلال عجلة القيادة على الطريق السريع سوهاج- نجع حمادي أمام قرية الشيخ شاهين التابعة لقرية أولاد يحيى بحري.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي و6 مصابين لمستشفى جرجا العام.

حادث انقلاب سيارة 2 كابينه سوهاج نجع حمادى الطريق الزراعى الشرقى الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج

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