الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين بانقلاب تروسيكل فى ملوى بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية
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انقلب تروسيكل بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج. وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

البداية بتلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق قرية قلندول، وإصابة 3 أشخاص.

وبانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين أن المصابين جميعهم يقيمون بقرية قلندول، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بمدينة ملوي لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأفادت التحريات الأولية لأجهزة الأمن وإدارة المرور مركز ملوي بوقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق.

تروسيكل مركز ملوي محافظة المنيا 3 أشخاص اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية

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