الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أخبار حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم 11-10-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس، استمرار درجات الحرارة بنفس معدلاتها الطبيعية، مع استمرار الرطوبة كما هي أقل من معدلاتها خلال شهر سبتمبر مع نشاط نسبى  للرياح.

حالة الطقس اليوم 

وعن حالة الطقس اليوم توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، يكون لطيفًا على سانت كاترين، ويستمر الطقس من دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون حارًا نسبيًا  على باقي الأنحاء نهاراً، مائلًا للبرودة شمالا ولطيفًا جنوبًا ليلًا على كافة الأنحاء.

   

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كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة، كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة فى نهاية الفترة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء، أما الرطوبة في السواحل الشمالية 76%، الرطوبة في الدلتا والقاهرة 70%، الرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 50% ، الرطوبة في جنوب  الصعيد 15%.

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القباج توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية واستقبال الشتاء  

درجات الحرارة المتوقعة 

 

                                      الصغري   |   العظمي

القاهرة                              19°           30°

القليوبية                            19°            30°

الجيزة                               20°            31°

السلوم                               20°            24°

مطروح                             22°             25°

العلمين                             21°.           25°

واحة سيوة                         20°               26°

الاسكندرية                         21°             25°

البحيرة                               20°            28°

كفرالشيخ                           20°             29°

دمياط                                22°             26°

بورسعيد                             20°            25°

العريش                              20°             26°

رفح                                   19°             26°

الدقهلية                             18°           29°

الغربية                               19°             30°

الشرقية                              20°            30°

المنوفية                              20°            29°

الاسماعيلية                         19°            28°

القنطرة غرب                      20°.            29°

السويس                             20°            30°

فايد                                   21°.           30°

نخل                                  17°            26°

سانت كاترين                       11 °          24°

شرم الشيخ                         22°            32°

الطور                                 20°            33°

راس سدر                           22°.           34°

ابو زنيمة                            21°.           31°

ابو رديس                           20°.           31°

دهب                                21°.            35°

نويبع                                22°.            34°

زعفرانة                             20°.            28°

راس غارب                          20°.           29°

الغردقة                              21°             29°

سفاجا                               20°.            29°

مرسى علم                         23°             31°

بورغالب                            22°.            31°

القصير                              23°.             29°

راس بناس                         23°.            33°

شلاتين                              20°             32°

ابورماد                              24°.             35°

حلايب                               23°             35°

راس حدربة                        23°.            35°

الواحات البحرية                  20°.           26°

الفرافرة                              20°.           28°

الداخلة                                22°.          28°

الخارجة                             23°.           29°

الفيوم                                19°             29°

بنى سويف                          19°             29°

المنيا                                 21°             30°

أسيوط                              22°             32°

سوهاج                              23°             32°

قنا                                    24°              34°

الأقصر                                23°            34°

إدفو                                  24°.           34°

أسوان                                23°            35°

الوادى الجديد                      23°            30°

استعداداً لفصل الشتاء.. محافظ الفيوم يتابع جاهزية القطاعات لمواجهة ظروف الطقس السيئ

 

 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

رئيس التحرير

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