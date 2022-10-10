بلومبرج: البرتغال تعتزم فرض ضريبة على أرباح العملات الرقمية

تعتزم حكومة البرتغال، العام المقبل فرض ضريبة على أرباح تعاملات العملات الرقمية المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام، فيما يعد تحولا رئيسيا في سياسة واحدة من أكثر الدول الأوروبية ترحيبا بالعملات الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البلاد لا تفرض حاليا ضرائب على أرباح العملات الرقمية إلا إذا جاءت نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية أو القيام بأعمال مهنية. لكن يبدو أن هذا النظام سيتغير.

مشروع الميزانية

وأشارت إلى أنه بحسب مشروع ميزانية العام الجديد المقدم إلى البرلمان، هناك بند يقضي بفرض ضريبة على الزيادة في قيمة أرصدة العملات الرقمية التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام واحد بنسبة 28 في المئة، من هذه الأرباح، في حين سيتم إعفاء أرباح الأصول الرقمية التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 365 يوما.

ولفتت إلى أن مشروع الميزانية الذي مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح قانونا ساريا، يتضمن اعتبار عائد إصدار عملات رقمية جديدة وأنشطة تعدين العملات الرقمية، دخلا خاضعا للضريبة، كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة بنسبة 10في المئة، على التحويلات المجانية للعملات الرقمية و4 في المئة على العملات التي يحصل عليها الوسطاء من تعاملات العملات الرقمية.

يشار إلى أن البرتغال تعد، إلى حد بعيد ، واحدة من أكثر البلدان الصديقة للعملات المشفرة في العالم.

ووفقا للتقارير يرجع السبب في ذلك إلى أن البرتغال لا تعترف بالعملات المشفرة كأصول رقمية ولكن كبوابة دفع. لذلك ، على الرغم من أن الدولة لا تستخدم العملة المشفرة كعملة قانونية (مثل اليورو)، لا يزال بإمكان السكان البرتغاليين التداول بها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبرتغاليين أيضًا تبادل عملاتهم المشفرة باليورو.

ومع ذلك، نظرًا لعدم التعرف على العملة المشفرة كعملة ورقية (أو مناقصة قانونية)، لا يمكن للحكومة استخدامها لدفع الغرامات والضرائب.