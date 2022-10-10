الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة دليفري متهم بقتل عاطل في مشاجرة لـ11 ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة سائق دليفري، في اتهامه بقتل عاطل أثناء مشاجرة في ميدان سفنكس، لجلسة 11 ديسمبر المقبل. 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط متوفي يميدان سفنكس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة المجني عليه " م. إ"، 36 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، متأثرا بإصابته بطعنة أسفل الرقبة وأعلي منتصف الصدر باستخدام سكين ضبط بحوزة المتهمان كلا من " ا.س" 25 سنة دليفري بمحل كشري سبق اتهامه في القضية 1380 لسنة 2020 إداري العجوزة " تحريض فتاه على الهرب "، وسيدة تدعي "ن ع" 18 سنة، بدون عمل. 

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بمكان الواقعة بين المتهمين، تدخل على إثر تلك المشاجرة أحد الأشخاص لم تتوصل التحريات إلى تحديده والمجني عليه الذي توفي إثر إصابته التي أحدثها المتهم الأول.

محكمة جنايات محاكمة الجيزة قتل عاطل مشاجرة سائق دليفري

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وائل لطفي

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