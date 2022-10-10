الأمين العام للأمم المتحدة يندد بـ«التصعيد» الروسي في أوكرانيا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الاثنين، القصف الروسي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفا الخطوة بـ"التصعيد غير المقبول في الحرب"، على ما قال الناطق باسمه.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان: إن الأمين العام يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا والتي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية ومقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأضاف، أن ما حدث يشكّل تصعيدا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر.

وكانت تعرضت أوكرانيا صباح الاثنين لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنهم يحاولون تدميرنا جميعا، محونا عن وجه الأرض"، داعيًا السكان الى البقاء في الملاجئ.

وأضاف: "يريدون تدمير نظام الطاقة"، فيما كانت عدة مناطق أوكرانية تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي، مطالبًا حلفاء كييف الغربيين برد "قاس" على روسيا وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع.

وفي حصيلة أولية، تحدثت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال: "إن 11 منشأة مهمة تضررت صباح الاثنين في ثماني مناطق وفي العاصمة كييف"

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا اعترض الدفاع الجوي 52 منها 43 صاروخ كروز.

وسُمع نحو ستّة انفجارات في كييف مع ضربات في عدة أحياء بما في ذلك وسط المدينة.

ولفت رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى أن "التهديد بضربات جديدة لا يزال قائمًا"، داعيًا الشعب الأوكراني إلى الاحتماء في حال انطلاق الإنذارات المضادة للطائرات.

تنديد غربي

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا "ترقى إلى جريمة حرب"، وفق ما أفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الاثنين.

وأكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الحلف يدين "الهجمات المروعة والعشوائية" التي تشنّها روسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا، مشددًا على أنه سيواصل دعمه للشعب الأوكراني.

وكتب على تويترظم "تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونددت بالهجمات المروعة والعشوائية لروسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا".

وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تغريدة الاثنين "أدين بأشدّ العبارات الضربات الروسية العشوائية على المدن الأوكرانية. إن استهداف السكان المدنيين عمدًا يشكل جريمة حرب".

وأعلنت برلين من جهتها أن قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجرون محادثات طارئة الثلاثاء لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وستنطلق المحادثات عبر الفيديو عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ) الثلاثاء.

وتأتي هذه الضربات بعد التدمير الجزئي لجسر يربط القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالأراضي الروسية.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا استهدفت البنى التحتية الأوكرانية بقصف كثيف، متوعدا بأن الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا".

وقال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي "لم يكن من الممكن ترك (الهجمات الأوكرانية) تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد".