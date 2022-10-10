السجن 7 سنوات لـ 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة "ح.ا" و"ح.خ" و"ا.ع" و"م.خ" و"ك.ا"، بالسجن 7 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوجود حفر أثرى في منزل أحد المتهمين وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهمين يقومون بالحفر باستخدام أدوات للتنقيب عن الآثار داخل المنزل، وتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.